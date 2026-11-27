Portugal registou progressos no combate à corrupção, pelo que deixou de estar sujeito ao procedimento especial aplicável aos países com casos de “cumprimento globalmente insatisfatório” sob o qual estava desde 2017. De acordo com um comunicado do Ministério da Justiça, a decisão foi tomada na sequência de “uma evolução significativamente positiva no cumprimento das recomendações”.

Da análise do V Relatório Intercalar de Conformidade relativo a Portugal concluiu-se, segundo a tutela, que “10 das 15 recomendações foram consideradas implementadas ou tratadas de forma satisfatória, permanecendo as restantes cinco parcialmente implementadas.” O Ministério da Justiça recorda que na avaliação anterior, em março de 2025, apenas cinco recomendações tinham sido consideradas implementadas ou tratadas de forma satisfatória e defende que a aprovação das propostas de lei apresentadas pelo Governo no Parlamento no âmbito da reforma da jurisdição administrativa e fiscal, já aprovadas na generalidade, será um passo importante para a implementação das restantes recomendações formuladas pelo Regulamento Interno do Grupo de Estados contra a Corrupção (GRECO), do Conselho da Europa.

“A decisão do GRECO representa um importante reconhecimento internacional do trabalho que Portugal tem vindo a desenvolver na prevenção e no combate à corrupção”, salienta o ministério tutelado por Rita Alarcão Júdice. Para a ministra da Justiça, “este reconhecimento internacional dos progressos alcançados por Portugal é um importante sinal de confiança no caminho que estamos a percorrer”.

O procedimento especial - previsto na Regra 32 do GRECO e que se aplica a casos de cumprimento globalmente insatisfatório – estava em vigor desde 2017, depois de o I Relatório de Conformidade ter concluído, em dezembro de 2017, que apenas uma das 15 recomendações tinha sido tratada de forma satisfatória. Os relatórios seguintes registaram progressos graduais: em 2023, todas as recomendações passaram a estar parcialmente implementadas e, em março de 2025, cinco estavam implementadas ou tratadas de forma satisfatória.

No relatório mais recente, cujas conclusões foram reveladas pelo Ministério da Justiça mas que ainda não foi tornado público, há cinco recomendações parcialmente implementadas. Na reunião plenária, que decorreu entre 16 e 20 de novembro, em Estrasburgo, terá sido assinalada a “forte possibilidade” de no próximo relatório de conformidade estarem reunidas as condições necessárias para o reconhecimento de um nível globalmente satisfatório de cumprimento das recomendações e o consequente encerramento do procedimento de acompanhamento.