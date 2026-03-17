Professores do ensino artístico na rua pelo fim da precariedade

Cerca de meia centena de professores da Escola Artística António Arroio, em Lisboa, estão esta terça-feira, 17 de março, em protesto pelo fim dos vínculos precários, uma manifestação que também está a acontecer no Porto.“António Arroio e Soares dos Reis na mesma luta” é um dos cartazes que se leem hoje em frente à escola artística em Lisboa, onde professores do ensino artístico especializado das artes visuais e audiovisuais estão concentrados.Em causa está a situação profissional precária de cerca de 200 professores das duas escolas artísticas do país que há anos dão aulas como cinema ou artes cénicas, mas continuam sem um grupo de recrutamento que lhes permita um vínculo aos quadros, disse à Lusa o secretário-geral da Fenprof, José Feliciano Costa.