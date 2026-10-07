Procuradoria Europeia desencadeia operação que envolve 250 buscas e 700 inspetores da PJ

Cerca de 700 inspetores da Polícia Judiciária e 300 da Autoridade Tributária estão na rua na manhã desta quarta-feira, 7 de outubro, a realizar cerca de 250 buscas numa operação lançada pela Procuradoria Europeia e que visa um esquema no negócio de compra e venda de telemóveis denominado "carrossel do IVA".

A informação foi avançada pela CNN Portugal, que indica que o Estado pode ter sido lesado em mais de 100 milhões de euros. A estação de TV diz ainda que estão em causa dois inquéritos, resultantes das informações obtidas a partir da operação Admiral, de 2022.

Prevê-se que haja, pelo menos, 20 detenções - dentro e fora de Portugal - nesta megaoperação de combate ao crime ecnómico denominada de Operação Hermes.

Fonte judicial confirmou à Lusa que as buscas decorrem em dezenas de empresas no Grande Porto, na Grande Lisboa, mas também noutras zonas do país. Estes dois inquéritos têm epicentro na região do Porto.

Em causa estará o recebimento indevido do IVA em vendas simuladas de milhares de telemóveis para diferentes empresas do espaço europeu, sendo que muitas delas são empresas fantasmas criadas apenas para esse efeito e que desparecem no circuito, impossibilitando assim a cobrança de IVA.

Esta é uma das maiores operações de combate ao crime económico já realizada em Portugal,.