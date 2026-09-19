Procurado no Brasil por sequestrar a ex-companheira é detido na Guarda

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na cidade da Guarda, um homem de 33 anos condenado no Brasil a cinco anos de prisão pelo sequestro da ex-companheira, mãe dos seus filhos. O crime ocorreu em dezembro de 2017, em Ribeirão das Neves, no estado de Minas Gerais.

Segundo um comunicado da PJ divulgado este sábado, 19 de setembro, o homem era procurado pelas autoridades brasileiras para cumprir a pena e estava refugiado em Portugal desde 2022, depois de ter tomado conhecimento da acusação de que era alvo no Brasil.

Os factos remontam a 22 de dezembro de 2017, quando a vítima foi convidada a entrar na casa do ex-companheiro, sob o pretexto de conversarem. De acordo com a PJ, a mulher ficou privada de liberdade até 24 de dezembro.

A detenção foi realizada pela Diretoria do Norte da PJ. O homem será agora presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, que deverá decidir a medida de coação a aplicar no âmbito do processo de extradição para o Brasil.