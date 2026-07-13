Procura alojamento para as férias? PSP e Airbnb alertam para aumento das burlas e deixam recomendações

Numa altura em que muitos portugueses escolhem o verão para dias de férias, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a plataforma eletrónica de alojamentos Airbnb alertam esta segunda-feira, 13 de julho, para o aumento das burlas com os alojamentos online, precisamente durante este período das férias estivais. Referindo que as reservas atingem o pico na primeira semana de julho, a PSP afirma que os "burlões estão a direcionar cada vez mais os seus esquemas para viajantes de todas as idades e perfis em Portugal".Segundo a polícia, muitos consumidores que procuram férias ou alojamento online, "deparam-se com websites falsos que imitam plataformas legítimas ou com pedidos de pagamento fora das plataformas oficiais". Estes são os métodos "frequentemente utilizados para explorar os momentos de maior procura por viagens, sobretudo numa altura em que cresce a pressão para encontrar opções mais económicas e as melhores oportunidades", explica a PSP.Explica a força de segurança que um bom negócio pode sair caro, uma vez que, "na procura por preços mais baixos, um website falso ou um pedido de pagamento fora da plataforma pode parecer uma oportunidade e não um risco". "Sensíveis ao preço e atentos às promoções, muitos viajantes portugueses podem tornar-se alvos fáceis para burlões que exploram a diferença entre aquilo que desejam e aquilo que podem gastar", indica a PSP..As recomendações da PSP e da Airbnb.Perante este cenário, são feitas recomendações para que os portugueses possam reservar com segurança e confiança os alojamentos em tempo de férias de verão.A PSP e a plataforma eletrónica de alojamentos Airbnb recomendam aos consumidores para que nunca cliquem em ligações fraudulentas e anexos enviados por email ou mensagem, que "são frequentemente utilizados para encaminhar os utilizadores para páginas falsas que imitam empresas legítimas". O objetivo dos burlões é obter informações pessoais, como palavras-passe ou dados de cartões bancários, explicam."Para maior segurança, utilize a aplicação Airbnb ou aceda diretamente ao website oficial da plataforma. Páginas falsas podem conter erros gramaticais, de pontuação ou tempos verbais, que indicam que foram utilizados tradutores", avisam.É também aconselhado que se denuncie sempre as suspeitas de burla. "Se acredita ter sido alvo de uma tentativa de fraude ou de uma burla, guarde todas as trocas de emails, mensagens e fotos trocadas com o anunciante e apresente queixa junto das autoridades competentes", lê-se no comunicado conjunto.Os consumidores devem desconfiar de ofertas demasiado baratas ou de pedidos de pagamento elevados. "Se uma oferta parecer demasiado boa para ser verdade ou se existir pressão para tomar uma decisão imediata, poderá tratar-se de uma tentativa de fraude. Nestes casos, o mais prudente é interromper imediatamente qualquer contacto", aconselham.Não efetuem pagamentos por transferência bancária direta e utilizem plataformas de confiança para reservar, comunicar e pagar dizem ainda."Se alguém solicitar que a comunicação, reserva ou pagamento seja efetuado fora da Airbnb, o pedido deve ser recusado e reportado imediatamente", alertam.É referido também que, "na Airbnb, todas as reservas incluem o AirCover, que garante apoio caso exista um problema significativo com o alojamento que o anfitrião não consiga resolver, incluindo a possibilidade de encontrar uma alternativa semelhante ou receber um reembolso".Recomenda-se igualmente a utilização de palavras-passe diferentes e a autenticação multifator. "A utilização da mesma palavra-passe em várias contas aumenta o risco de exposição dos seus dados. Caso uma dessas contas seja comprometida, os burlões poderão tentar aceder a outras plataformas utilizando as mesmas credenciais", explicam.“Com o aproximar da época de férias, aconselhamos vivamente todo o viajante a ter mais cuidado ao fazer as suas reservas", destaca o subintendente Sérgio Soares, porta-voz da PSP. Considera que é cada vez mais importante que, sempre que o consumidor faz reservas, "esteja alerta e seja cauteloso nas suas decisões". "Se suspeitar que está a ser vítima de burla, guarde todas as trocas de comunicações e denuncie de imediato o crime à PSP”, aconselha.Jaime Rodríguez de Santiago, diretor-geral da Airbnb Marketing Services para Espanha e Portugal, afirmou, por sua vez, que o objetivo é querer que "todos os viajantes se sintam seguros em cada reserva efetuada através" da aplicação. "Continuamos a trabalhar na identificação e mitigação de tentativas de fraude a nível global e a colaborar com parceiros como o Centro Nacional de Cibersegurança para garantir que o público dispõe das ferramentas necessárias para viajar em segurança", afirma o responsável. .GNR alerta para burlas no arrendamento de casas de férias