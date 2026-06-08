Prisão preventiva para falso polícia que burlou morador em mais de 20 mil euros
Foto: Canva
Sociedade

Prisão preventiva para falso polícia que burlou morador em mais de 20 mil euros

Homem alegou que ter esta quantia em dinheiro em casa era uma infração.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a

Foi decretada a prisão preventiva para um homem que fingiu ser polícia e levou mais de 20 mil euros da casa de um morador, em Sintra. De acordo com informação do Ministério Público (MP), os suspeitos utilizaram mandados falsos e alegaram que a posse de tal quantia em numerário constituía uma infração.

Um trio, usando vestuário semelhante ao da Polícia de Segurança Pública (PSP), deslocou-se à casa do ofendido e fez-se passar por autoridade policial. "Muniram-se de vestuário, acessórios e distintivos semelhantes aos utilizados por elementos policiais, bem como de documentos que aparentavam ter sido emitidos por autoridade judiciária, designadamente reproduções de mandados de busca e apreensão, e deslocaram-se a casa dos ofendidos", refere o MP.

Ao chegarem ao local, afirmaram que estavam a realizar uma busca domiciliária. "Acreditando na autenticidade da documentação exibida, os ofendidos permitiram a entrada na residência e sujeitaram-se às instruções", lê-se no comunicado.

A instrução consistia na entrega do dinheiro guardado no cofre, alegadamente por se tratar de uma infração. "Acabaram por proceder à entrega de 21.500,00 euros (vinte e um mil e quinhentos euros) que guardavam num cofre, depois de lhes ter sido dito que a detenção de tal quantia constituía uma infração", sublinha o MP. Depois de terem o dinheiro na sua posse, os suspeitos abandonaram o local.

O arguido está indiciado pela prática de um crime de burla qualificada, um crime de falsificação de documento, um crime de usurpação de funções e um crime de detenção de arma proibida. O crime ocorreu no dia 1 de junho, em Sintra. As autoridades ainda estão a tentar identificar os outros dois homens que participaram da ação.

amanda.lima@dn.pt

Prisão preventiva para falso polícia que burlou morador em mais de 20 mil euros
Homem detido por suspeita de burla imobiliária com ganhos superiores a três milhões de euros
Prisão preventiva para falso polícia que burlou morador em mais de 20 mil euros
Lisboa. PSP deteve mulher suspeita de furtar 20 mil euros de artigos em casas
crime
burla
Prisão preventiva
Diário de Notícias
www.dn.pt