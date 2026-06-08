Prisão preventiva para falso polícia que burlou morador em mais de 20 mil euros

Foi decretada a prisão preventiva para um homem que fingiu ser polícia e levou mais de 20 mil euros da casa de um morador, em Sintra. De acordo com informação do Ministério Público (MP), os suspeitos utilizaram mandados falsos e alegaram que a posse de tal quantia em numerário constituía uma infração.Um trio, usando vestuário semelhante ao da Polícia de Segurança Pública (PSP), deslocou-se à casa do ofendido e fez-se passar por autoridade policial. "Muniram-se de vestuário, acessórios e distintivos semelhantes aos utilizados por elementos policiais, bem como de documentos que aparentavam ter sido emitidos por autoridade judiciária, designadamente reproduções de mandados de busca e apreensão, e deslocaram-se a casa dos ofendidos", refere o MP.Ao chegarem ao local, afirmaram que estavam a realizar uma busca domiciliária. "Acreditando na autenticidade da documentação exibida, os ofendidos permitiram a entrada na residência e sujeitaram-se às instruções", lê-se no comunicado.A instrução consistia na entrega do dinheiro guardado no cofre, alegadamente por se tratar de uma infração. "Acabaram por proceder à entrega de 21.500,00 euros (vinte e um mil e quinhentos euros) que guardavam num cofre, depois de lhes ter sido dito que a detenção de tal quantia constituía uma infração", sublinha o MP. Depois de terem o dinheiro na sua posse, os suspeitos abandonaram o local.O arguido está indiciado pela prática de um crime de burla qualificada, um crime de falsificação de documento, um crime de usurpação de funções e um crime de detenção de arma proibida. O crime ocorreu no dia 1 de junho, em Sintra. As autoridades ainda estão a tentar identificar os outros dois homens que participaram da ação.amanda.lima@dn.pt.Homem detido por suspeita de burla imobiliária com ganhos superiores a três milhões de euros.Lisboa. PSP deteve mulher suspeita de furtar 20 mil euros de artigos em casas