Lisboa. PSP deteve mulher suspeita de furtar 20 mil euros de artigos em casas

Cerca de 20.000 euros em artigos furtados foram encontrados na casa de uma mulher de 54 anos, em Lisboa. Segundo comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), a cidadã em causa é suspeita da prática do crime de furto qualificado em três habitações na zona do Lumiar.Os artigos apreendidos pelos agentes da PSP vão integrar o inquérito. Presente a tribunal, foi-lhe aplicada como medida de coação a prisão preventiva.A PSP efetuou outras três detenções de jovens pela prática de crimes de roubo qualificado. Os menores detidos têm 16 e 17 anos. De acordo com o Cometlis, os crimes foram cometidos nas imediações do centro comercial Vasco da Gama, no Parque das Nações, em Lisboa.Ainda segundo esta força de segurança, era utilizada força física para a prática dos roubos. Os bens mais visados eram telemóveis, cartões, auscultadores e bolsas. Além de os três detidos serem jovens, as vítimas também o eram, segundo a PSP. Os crimes ocorreram entre 24 e 26 de outubro, tendo as detenções sido efetuadas a 29 de outubro e divulgadas neste fim de semana.Também no âmbito das atividades recentemente comunicadas pelo Cometlis ao DN, um casal foi abordado num imóvel devoluto, localizado numa zona conhecida pelo consumo de estupefacientes. Com o casal estavam três crianças, de dois, três e sete anos, "as quais apresentavam vestuário sujo e não eram alimentadas desde o dia anterior".O imóvel encontrava-se "em estado avançado de insalubridade, com dejetos, forte odor a fezes e urina, restos de papel de alumínio e cachimbos, todos acessíveis às crianças". No entanto, este local não correspondia à residência onde tinham morada. A PSP deslocou-se à habitação para verificar "as condições mínimas de segurança e higiene, bem como a existência de alimentos". As crianças foram sinalizadas à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).