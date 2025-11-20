Homem detido por suspeita de burla imobiliária com ganhos superiores a três milhões de euros

Um homem de 48 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de burla qualificada em negócios de imóveis no distrito de Setúbal, com lucro ilícito de mais de três milhões de euros, segundo comunicado oficial desta quinta-feira, 20 de novembro.A investigação dirigida pelo Departamento de Investigação Criminal setubalense concluiu que o suspeito, já com antecedentes policiais pelo mesmo tipo de crime, “entre sinal, reforço de sinal e adiantamento de pagamento, terá recebido mais de três milhões de euros, dos promitentes compradores, cujos imóveis ainda estão por concluir”, no concelho de Palmela.“Assim, para a consumação do plano, [o detido] constituiu, em 2017, uma empresa direcionada para a construção de empreendimentos imobiliários (...), no âmbito dos quais vieram a ser construídos vários imóveis para venda”, descreveu a PJ.O suspeito, como representante legal da referida empresa, “utilizou em algumas situações os serviços de empresas do ramo imobiliário e agentes imobiliários, que serviam de intermediários na venda dos imóveis”, antes da conclusão das obras, tendo havido ocasiões em que terá “vendido [os mesmos imóveis] a vários compradores”.O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação, tendo ficado em prisão preventiva.A investigação prossegue visando apurar a existência de outros lesados..Dois detidos por burla através de serviços de alegada bruxaria\n