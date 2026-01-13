Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Campanha da PJ é inédita.
Campanha da PJ é inédita.Foto: Paulo Spranger
Sociedade

Prevenção da radicalização. PJ defende divulgação de plano mantido secreto pelo SSI

A Polícia Judiciária (PJ) lançou uma iniciativa para prevenir a radicalização de crianças e jovens, uma realidade em Portugal. Neste momento, o foco de atenção no recrutamento está na extrema-direita, num ambiente de “aceitação” do discurso de ódio na sociedade.
