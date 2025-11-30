Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Preço da farinha e do açúcar baixa, mas ovos encarecem doces de Natal
EPA/Filip Singer
Preço da farinha e do açúcar baixa, mas ovos encarecem doces de Natal

Meia dúzia de ovos custava 1,61 euros no começo do ano, estando, agora, quase 32% mais cara.
DN/Lusa
O preço da farinha e do açúcar tem vindo a baixar desde o início do ano, mas o valor dos ovos deverá encarecer os doces de Natal, ao registar, desde o início do ano, um aumento de quase 32%.

Segundo dados da Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, enviados à Lusa, a 1 de janeiro deste ano, meia dúzia de ovos custava 1,61 euros mas, em 19 de novembro, a mesma caixa já estava a 2,12 euros, verificando-se assim um agravamento de 31,68%.

Este valor, no entanto, mantém-se estável desde 22 de outubro, quando atingiu o pico de 2,12 euros.

Por outro lado, desde o início do ano e também até dia 19 deste mês, o preço do açúcar branco e da farinha para bolos tem estado em queda.

No caso do açúcar branco, o valor estava em 1,26 euros por quilograma (kg) no início deste ano e passou para 1,17 euros em 19 de novembro, ou seja, teve uma descida de 7,14%.

Ainda assim, ao longo deste período o valor sofreu várias oscilações, tendo, por exemplo, atingido um máximo de 1,30 euros em 21 de maio. Já o preço mais baixo foi registado em 12 de novembro (1,15 euros).

Por sua vez, o preço da farinha para bolos teve um decréscimo de 14,75%, no período em análise, passando de 1,83 euros por kg para 1,56 euros.

Cabaz alimentar
Ovos
açúcar
DECO - Associação de Defesa do Consumidor
aumento de preços
farinha
Doces de Natal

