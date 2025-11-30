Preço da farinha e do açúcar baixa, mas ovos encarecem doces de Natal

O preço da farinha e do açúcar tem vindo a baixar desde o início do ano, mas o valor dos ovos deverá encarecer os doces de Natal, ao registar, desde o início do ano, um aumento de quase 32%.Segundo dados da Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, enviados à Lusa, a 1 de janeiro deste ano, meia dúzia de ovos custava 1,61 euros mas, em 19 de novembro, a mesma caixa já estava a 2,12 euros, verificando-se assim um agravamento de 31,68%.Este valor, no entanto, mantém-se estável desde 22 de outubro, quando atingiu o pico de 2,12 euros.Por outro lado, desde o início do ano e também até dia 19 deste mês, o preço do açúcar branco e da farinha para bolos tem estado em queda.No caso do açúcar branco, o valor estava em 1,26 euros por quilograma (kg) no início deste ano e passou para 1,17 euros em 19 de novembro, ou seja, teve uma descida de 7,14%.Ainda assim, ao longo deste período o valor sofreu várias oscilações, tendo, por exemplo, atingido um máximo de 1,30 euros em 21 de maio. Já o preço mais baixo foi registado em 12 de novembro (1,15 euros).Por sua vez, o preço da farinha para bolos teve um decréscimo de 14,75%, no período em análise, passando de 1,83 euros por kg para 1,56 euros..Óbidos Vila Natal abre esta sexta-feira com estratégia para evitar filas.Almadrava: brasileiros apostam no marisco e em vinhos biológicos em novo restaurante com vista para o Tejo