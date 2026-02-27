Prejuízos provocados pelo mau tempo “já totalizam 50 milhões de euros” em Setúbal

Os prejuízos provocados pelo mau tempo, que afetou vias rodoviárias e colocou em risco de derrocada diversas zonas de taludes no concelho de Setúbal, “já totalizam 50 milhões de euros”, revelou esta sexta-feira, 27 de fevereiro, fonte oficial do município.Segundo a Câmara, a presidente do município, Maria das Dores Meira, comunicou a estimativa dos prejuízos no concelho de Setúbal durante a reunião do Conselho Metropolitano de Lisboa, realizada na quinta-feira, em Loures.A manutenção de estradas em terra batida e asfalto, reparação de danos em edifícios públicos e a estabilização de taludes, incluindo a zona sobre o Parque Urbano de Albarquel e as arribas da Arrábida, são algumas das intervenções necessárias no concelho, na sequência das sucessivas tempestades que o país enfrentou desde o final do janeiro.Ainda de acordo com a Câmara Municipal de Setúbal, é também necessário repor as malhas de retenção de pedras nas arribas da Arrábida e de passagens hidráulicas em linhas de água que estão a afetar diversas estradas do concelho.Nas contas do município aos prejuízos provocados pelo mau tempo estão também as infiltrações de água e os danos na cobertura de diversos edifícios do movimento associativo do concelho de Setúbal.Pelo menos 18 pessoas morreram em Portugal entre janeiro e fevereiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas..Mau tempo: Declarados mais de 449 milhões de prejuízos na agricultura e pescas.Único dinheiro que Leiria recebeu foi 5 milhões de euros de seguradora, diz presidente