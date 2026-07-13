Exames nacionais estão envoltos de polémicas.
Exames nacionais estão envoltos de polémicas.Foto: Tiago Petinga / Lusa
Sociedade

Prazo para classificar exames termina amanhã e ainda há professores a receber perguntas para corrigir

Profissionais que não eram classificadores foram convocados durante o fim-de-semana e os que já estão a corrigir não sabem quando deixarão de receber novos itens para avaliar.   
Cynthia Valente
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