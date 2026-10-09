Operação militar israelita na Cisjordânia (Arquivo)
Operação militar israelita na Cisjordânia (Arquivo)EPA/ALAA BADARNEH
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Portugueses detidos na Cisjordânia serão deportados esta sexta-feira

Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que estão bem, concordaram com a deportação e não foram alvo de violência física.
DN/Lusa
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Os dois portugueses detidos pelas autoridades israelitas na Cisjordânia vão ser deportados e devem chegar ainda esta sexta-feira, 9 de outubro, a Portugal, segundo fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal.

“O Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da Embaixada de Portugal em Telavive, tem estado em contacto com as autoridades israelitas e confirma que os dois cidadãos portugueses ontem [quinta-feira] detidos vão ser hoje mesmo deportados”, anunciou a mesma fonte à Lusa.

“Estão bem, concordaram com a deportação, não foram alvo de qualquer violência física e deverão chegar ainda hoje a Portugal”, acrescentou.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros tinha confirmado na quinta-feira a detenção dos dois portugueses, um deles jornalista, na região de Rantis, na Cisjordânia, uma zona rodeada por colonatos.

Operação militar israelita na Cisjordânia (Arquivo)
Forças israelitas detêm dois cidadãos portugueses na Cisjordânia, confirma MNE
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