Portugueses detidos na Cisjordânia serão deportados esta sexta-feira

Os dois portugueses detidos pelas autoridades israelitas na Cisjordânia vão ser deportados e devem chegar ainda esta sexta-feira, 9 de outubro, a Portugal, segundo fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal.

“O Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da Embaixada de Portugal em Telavive, tem estado em contacto com as autoridades israelitas e confirma que os dois cidadãos portugueses ontem [quinta-feira] detidos vão ser hoje mesmo deportados”, anunciou a mesma fonte à Lusa.

“Estão bem, concordaram com a deportação, não foram alvo de qualquer violência física e deverão chegar ainda hoje a Portugal”, acrescentou.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros tinha confirmado na quinta-feira a detenção dos dois portugueses, um deles jornalista, na região de Rantis, na Cisjordânia, uma zona rodeada por colonatos.