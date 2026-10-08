Forças israelitas detêm dois cidadãos portugueses na Cisjordânia, confirma MNE

Dois cidadãos portugueses foram detidos esta quinta-feira, 8 de outubro, pelas Forças de Defesa de Israel (IDF) na região de Rantis, na Cisjordânia ocupada.

A informação foi confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) à Lusa.

O ministério tutelado por Paulo Rangel adiantou que os dois portugueses se encontravam "numa zona rodeada por colonatos" e que a "Representação de Portugal em Ramallah está a acompanhar de perto a situação, em contacto com as autoridades israelitas".

De acordo com o Público, que avançou com a notícia, as detenções ocorreram durante a campanha de colheita da azeitona na região de Ramallah e al-Bireh.

As forças israelitas não apresentaram justificação para as detenções.