Internacional
Forças israelitas detêm dois cidadãos portugueses na Cisjordânia, confirma MNE
Ministério de Paulo Rangel adiantou que os dois portugueses se encontravam "numa zona rodeada por colonatos" e que a "Representação de Portugal em Ramallah está a acompanhar de perto a situação".
Dois cidadãos portugueses foram detidos esta quinta-feira, 8 de outubro, pelas Forças de Defesa de Israel (IDF) na região de Rantis, na Cisjordânia ocupada.
A informação foi confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) à Lusa.
O ministério tutelado por Paulo Rangel adiantou que os dois portugueses se encontravam "numa zona rodeada por colonatos" e que a "Representação de Portugal em Ramallah está a acompanhar de perto a situação, em contacto com as autoridades israelitas".
De acordo com o Público, que avançou com a notícia, as detenções ocorreram durante a campanha de colheita da azeitona na região de Ramallah e al-Bireh.
As forças israelitas não apresentaram justificação para as detenções.