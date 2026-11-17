Tiago Fleming Outeiro trocou mais de década e meia de investigação na área da Neurodegeneração, na Alemanha, pela direção da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da UAlg., onde continua a investigar. FOTO: Leonardo Negrão

Sociedade Portugueses criam método inédito para antecipar Parkinson com teste ao sangue Projeto BiomarkPD procura instalar em território nacional uma técnica laboratorial de última geração que evita a realização de punções lombares invasivas.