Uma equipa de investigação liderada pelo neurocientista Tiago Fleming Outeiro, diretor da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve (UAlg), está a desenvolver em Portugal uma análise ao sangue capaz de detetar alterações biológicas associadas à doença de Parkinson anos antes de surgirem os primeiros tremores. Financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), o projeto BiomarkPD procura instalar em território nacional uma técnica laboratorial de última geração que evita a realização de punções lombares invasivas, embora o exame permaneça em fase de validação científica e sem data prevista para chegar à prática clínica dos hospitais portugueses. A tecnologia em causa denomina-se ensaio de amplificação de sementes de alfa-sinucleína (Syn-SAA). Em casos de doença, a proteína alfa-sinucleína assume uma forma anormal e agrega-se, funcionando como uma semente que contamina outras moléculas vizinhas. “Não estamos simplesmente a medir a quantidade total de alfa-sinucleína: estamos a procurar identificar a sua atividade de agregação patológica”, explica Tiago Fleming Outeiro ao DN.Até agora, os ensaios mais consolidados na investigação internacional exigiam a recolha de líquido cefalorraquidiano através de punção lombar. Por ser um procedimento invasivo e inadequado para uso alargado, o laboratório algarvio aposta na adaptação da metodologia a amostras de sangue.“É fundamental não confundir esta fase de implementação e validação laboratorial com a disponibilização de um teste de rastreio já validado para a população geral. Ainda não estamos nessa fase, por isso, seria prematuro estabelecer uma data concreta”, avisa o investigador.Não há rastreios preventivosEnquanto a ciência afina estas ferramentas, a realidade no Serviço Nacional de Saúde (SNS) impõe prudência a quem tem casos na família. Em Portugal, onde se estima que vivam cerca de 20 mil doentes com Parkinson, não existe qualquer programa de rastreio biológico dirigido a familiares sem sintomas – uma ausência que, segundo o especialista, se verifica também a nível internacional.Isto, porque não existe atualmente qualquer estratégia de vigilância preventiva universalmente recomendada a nível internacional. Tiago Fleming Outeiro afasta, aliás, a realização de análises indiscriminadas a toda a população, alertando que essa via geraria “resultados positivos de difícil interpretação, ansiedade e referenciações desnecessárias, sobretudo numa doença cuja prevalência é relativamente baixa na população geral” – afinal, os referidos 20 mil casos, que, à partida, podem parecer um número elevado, representam perto de 0,2% da população (aproximadamente dois casos por cada mil portugueses).Ainda assim, o impacto tende a agravar-se com o envelhecimento demográfico. Segunda doença neurodegenerativa mais frequente, a seguir ao Alzheimer, o Parkinson é a patologia neurológica com crescimento mais rápido no mundo e deverá mais do que duplicar até 2050, pressionando os sistemas de saúde.Passar o teste do líquido cefalorraquidiano para o sangue representa, contudo, um desafio técnico exigente. Na corrente sanguínea, a concentração de alfa-sinucleína anormal é muito mais reduzida e existe maior interferência de outras proteínas, obrigando a afinar a sensibilidade do método para evitar falhas de deteção.Que fazer quando se tem antecedentes?Aqui voltamos ainda à indisponibilidade de um teste imediato. Assim, para um cidadão com pai e avô diagnosticados que pretenda avaliar o seu risco, o circuito começa no médico de família, que pode encaminhá-lo para uma consulta hospitalar de Neurologia, idealmente dedicada a doenças do movimento. Nessa avaliação especializada pondera-se o historial clínico, a eventual presença de sinais precoces e, quando justificado, o estudo genético. Ainda assim, Fleming Outeiro sublinha que ter dois familiares em gerações sucessivas não dita um destino inevitável: “Sabemos que a genética não explica a vasta maioria dos casos, por isso não seria impossível que se tratasse apenas de uma coincidência.” A patologia resulta, na grande maioria das situações, da conjugação entre predisposição genética, fatores ambientais e envelhecimento..“Temos também uma responsabilidade ética: não devemos transformar um resultado laboratorial num diagnóstico de doença inevitável.”. Embora não exista no Serviço Nacional de Saúde – nem seja recomendado a nível internacional – um programa de rastreio biológico dirigido a familiares sem sintomas, o investigador rejeita uma postura passiva até ao aparecimento dos primeiros tremores. (Ver texto abaixo). “Isto não significa que devamos simplesmente esperar pelos primeiros sintomas. Significa que precisamos de desenvolver modelos de acompanhamento mais individualizados, apoiados nos avanços da genética, dos biomarcadores e da avaliação clínica”, defende, insistindo que esse seguimento exige sempre o envolvimento de neurologistas especialistas.Paralelamente, enquanto não existe uma receita preventiva infalível, Fleming Outeiro aponta caminhos práticos para quem procura reduzir o risco: manter atividade física regular – o fator modificável com evidência mais consistente –, controlar a diabetes e o perfil cardiovascular, evitar traumatismos cranianos e reduzir a exposição a pesticidas e solventes orgânicos.O preço do testePara quem pergunte se já pode dirigir-se a um laboratório ou hospital para fazer esta análise ao sangue, a resposta é negativa. Como esclarece Tiago Fleming Outeiro, o método permanece em fase de validação científica e só está acessível dentro de protocolos de investigação, sem qualquer preço comercial definido. Nesta etapa experimental, os encargos com reagentes, equipamentos altamente especializados e recursos humanos são integralmente suportados por bolsas e projetos de financiamento científico, como o apoio atribuído pela FCT.Segundo explica o neurocientista, ao contrário de um hemograma de rotina, o ensaio de amplificação de sementes no sangue exige uma padronização técnica rigorosa para detetar concentrações muito reduzidas de alfa-sinucleína anormal sem interferência de outras proteínas. Para que o exame possa transitar da bancada de investigação para os laboratórios clínicos a um valor comportável, adianta o investigador, será necessário automatizar processos e validar protocolos que permitam realizar análises em maior escala, reduzindo o custo por amostra.. Quando os novos biomarcadores sanguíneos ultrapassarem a barreira experimental e entrarem no mercado, colocar-se-á então o desafio da equidade no acesso. O diretor da faculdade algarvia admite o risco de as tecnologias inovadoras surgirem primeiro no setor privado, mas recusa que o exame tenha de ser proibitivo.A criação de capacidade laboratorial em Portugal visa precisamente reduzir a dependência do estrangeiro e baixar custos, preparando uma futura integração no SNS sustentada na validade clínica, no impacto sobre a decisão médica e na relação custo-efetividade. Como aponta Fleming Outeiro, essa avaliação económica passará também por demonstrar que uma simples colheita de sangue permite evitar exames muito mais dispendiosos e invasivos, como as punções lombares ou técnicas avançadas de neuroimagem, tornando-se ainda mais decisiva assim que surgirem fármacos capazes de travar a progressão da doença.“Devemos sempre considerar que a inovação não deve aprofundar desigualdades. A capacidade de identificar precocemente uma doença neurodegenerativa não deve depender exclusivamente da capacidade económica de cada cidadão”, defendeO dilema ético do diagnóstico precoceA possibilidade de antecipar o diagnóstico em vários anos abre, contudo, um dilema ético profundo, uma vez que continuam a não existir terapias capazes de travar ou curar a neurodegenerescência. Para Tiago Fleming Outeiro, impõe-se distinguir a deteção de uma alteração biológica da previsão certa de doença clínica.“Um resultado positivo para alfa-sinucleína patológica indica que existe evidência de um processo biológico associado às doenças conhecidas como sinucleinopatias, onde se inclui a doença de Parkinson. Mas, com os testes atuais, esse resultado não permite, por si só, afirmar que a pessoa desenvolverá necessariamente a doença, nem determinar quando isso acontecerá”, esclarece.Comunicar um resultado positivo a alguém totalmente assintomático acarreta um peso psicológico sério, sem que exista hoje um fármaco capaz de alterar esse desfecho. Por isso, o principal valor prático desta antecipação reside atualmente na investigação, permitindo selecionar voluntários para ensaios clínicos de novas moléculas neuroprotetoras antes de ocorrer uma perda neuronal irreversível.“Temos também uma responsabilidade ética: não devemos transformar um resultado laboratorial num diagnóstico de doença inevitável”, frisa.A aposta nesta janela silenciosa prende-se com uma lição acumulada pela medicina: vários ensaios clínicos de novos medicamentos falharam no passado porque os doentes só eram recrutados quando surgiam os tremores, altura em que grande parte dos neurónios produtores de dopamina já tinha sofrido danos irreversíveis.Financiamento e eficácia dos projetos em PortugalPara que o conhecimento gerado nos laboratórios se traduza em ganhos reais para os doentes, o neurocientista reclama uma mudança estrutural na política científica e de saúde em Portugal. O investigador critica o funcionamento em nichos isolados e a dependência de financiamentos de curto prazo, que obrigam a reconstruir equipas e infraestruturas sempre que um projeto termina. “Não podemos ter a ilusão de que temos de ir buscar esses financiamentos fora de Portugal – isto deve ser uma responsabilidade do país, que não podemos exportar”, afirma, alertando que a competitividade nacional fica comprometida sem investimento público contínuo e estratégico. Em paralelo, propõe a criação de redes nacionais que liguem universidades, serviços hospitalares de Neurologia e autarquias através de projetos-piloto municipais. Em vez de rastreios cegos à população geral – que gerariam falsos alarmes e ansiedade desnecessária –, o modelo passaria por identificar, na comunidade, pessoas com maior probabilidade de estarem numa fase inicial da doença, garantindo-lhes acompanhamento clínico articulado ao longo do tempo. “A questão não é apenas financiar mais investigação. É garantir que o conhecimento produzido pela investigação chega efetivamente aos hospitais e, em última análise, aos cidadãos”, conclui. . Os cinco sinais silenciosos que antecedem o tremor Vigilância: Alterações no sono ou no olfato podem surgir anos antes do diagnóstico clínico, enquanto o exercício físico regular destaca-se como o hábito mais consistente na proteção cerebral. A imagem clássica da doença de Parkinson resume-se quase sempre a uma mão que treme ou à rigidez dos movimentos, mas a neurociência encara hoje esta patologia como uma doença sistémica que começa a instalar-se no organismo muitos anos antes de qualquer manifestação motora. Nesta etapa silenciosa, designada por fase prodrómica, o corpo emite cinco grupos de sinais não motores a que importa prestar atenção, sobretudo quando existe historial familiar da doença.O primeiro alerta surge frequentemente no olfato, através da diminuição ou perda da capacidade de reconhecer cheiros. A este junta-se a perturbação comportamental do sono REM, um quadro em que a pessoa passa a representar fisicamente os sonhos, podendo falar, gritar, dar murros ou pontapés enquanto dorme, alteração que ganha especial relevância clínica quando confirmada num estudo do sono. O terceiro indicador manifesta-se no sistema digestivo, sob a forma de obstipação persistente que precede o diagnóstico em vários anos. Completam o quadro as alterações autonómicas – como tonturas ao levantar provocadas por quebras de tensão arterial – e disfunções urinárias, bem como as alterações do humor ou do comportamento, incluindo depressão, ansiedade e pequenas falhas cognitivas..Nesta silenciosa etapa inicial, o corpo emite cinco grupos de sinais não-motores a que importa prestar atenção, sobretudo quando há historial familiar da doença.. Tiago Fleming Outeiro salvaguarda, todavia, que nenhum destes sintomas, isoladamente, significa que alguém vá desenvolver Parkinson, já que são queixas comuns na população geral; o sinal de alarme reside na combinação de vários destes fatores.No campo da prevenção, o diretor da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve faz questão de separar as águas face às demências. Embora se estime que atuar sobre 14 fatores de risco modificáveis ao longo da vida permita prevenir ou adiar cerca de 45% dos casos de demência, essas conclusões não se transpõem automaticamente para o Parkinson, que obedece a mecanismos biológicos distintos.Ainda não existe uma receita garantida para evitar a doença, mas a evidência epidemiológica aponta a atividade física regular como o fator protetor mais consistente. A par do exercício, os dados científicos recomendam controlar a diabetes tipo 2 e o risco cardiovascular, evitar traumatismos cranianos e reduzir a exposição a pesticidas, solventes orgânicos, metais pesados e poluição atmosférica.