Portugueses apostaram 651,9 milhões online em seis meses

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Futebol, com o Mundial a liderar, e os jogos de máquinas são as modalidades que mais palpites receberam no primeiro semestre.
Carlos Ferro
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