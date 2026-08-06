Portugueses apostaram 651,9 milhões online em seis meses

No primeiro semestre deste ano, os portugueses voltaram a bater recorde de apostas online com um total de 651,9 milhões de euros de receita bruta. Um valor que fica perto do total do ano de 2022, quando essa receita foi de 655 milhões de euros.Os dados divulgados esta quinta-feira (6 de agosto) pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) mostram que, exceto os picos nos quartos trimestre de 2024 (323 milhões e 2025 (337,6M€), de janeiro a junho foram registados os valores mais altos dos últimos anos de apostas desportivas à cota e nos jogos de fortuna e azar.Focando-se apenas no período entre abril e junho, o SRIJ salienta que o valor do Imposto Especial de Jogo Online cobrado pelo Estado foi de 92,1 milhões de euros, o que representa um crescimento de 13,4% em relação ao trimestre homólogo.De acordo com o relatório, o volume de apostas ascendeu a 6210,4 milhões - 515,6 milhões nas apostas desportivas e 5694,8 milhões nos jogos de fortuna e azar, com uma descida de 71,5 milhões em comparação com o primeiro trimestre. Já no segundo caso, registou-se uma subida de 65,1 milhões quando comparado com o mesmo período.Mundial lideraNa análise efetuada pelo SRIJ, às apostas no segundo trimestre, o futebol surge na liderança e destacado. Esta modalidade recebeu 69,9% do total dos palpites, seguindo-se o ténis (20,5%) e o basquetebol (6%). Sendo que há uma competição que se destacou: o Campeonato do Mundo de futebol que teve lugar nos EUA, Canadá e México, pois obteve 28,3% do volume de apostas, seguindo-se a Primeira Liga portuguesa com 8,3% do investimento dos jogadores.No que diz respeito ao ténis, o torneio de Roland Garros foi o que mais volume de apostas teve, com 21,4%. No basquetebol, foi a liga norte-americana a preferida.Já nos jogos de fortuna e azar, a preferência vai para os jogos de máquinas (81,6%), ficando na segunda posição a Banca Francesa (5,7%) e a fechar este pódio está a Roleta Francesa (4,4%).O relatório do SRIJ mostra que é entre os 18 e os 45 anos que mais pessoas estão registadas para apostas - há 17 empresas autorizadas a explorar os jogos, num total de 30 licenças (13 apostas desportivas à cota e 17 de jogos de fortuna e azar). Segundo o documento, estão inscritos 4914,5 mil pessoas, sendo que um jogador pode estar registado em várias empresas, existindo um crescimento de 48 mil registos face ao primeiro trimestre. Neste particular, destaque para o facto de 244,9 mil terem pedido para serem excluídos dos sites.Lisboa e Porto são os distritos onde há mais apostadores, seguindo-se Braga, Setúbal e Aveiro, com a grande maioria a ter a nacionalidade portuguesa.Casinos a subirO jogo praticado em casinos e salas de máquinas em Portugal, gerou no 2.º trimestre do ano, cerca de 69M€ de receita bruta (após pagamento dos prémios). De acordo com o SRIJ este é um aumento de 6,6% em relação ao primeiro trimestre de 2026. Já o bingo fora dos casinos teve uma receita bruta de 6,6M€. Uma diminuição de 7,8% em relação ao 1.º trimestre..Em Portugal, 40% dos apostadores estão no mercado ilegal promovido por ‘influencers’ .Jogo online. Portugueses apostam 63 milhões de euros por dia