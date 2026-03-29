Em Portugal, 40% dos apostadores estão no mercado ilegal promovido por ‘influencers’
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Sociedade

Em Portugal, 40% dos apostadores estão no mercado ilegal promovido por ‘influencers’

Associação que representa empresas de apostas online denuncia que há diversas figuras públicas a divulgar sites não-registados e que, apesar das denúncias ao Ministério Público, não são punidos.
Carlos Ferro
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