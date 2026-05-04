Portugal recupera estatuto de "país livre" da gripe das aves
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Sociedade

Portugal recupera estatuto de "país livre" da gripe das aves

Após "implementação das medidas de controlo" e "erradicação" de focos, Portugal "recuperou o estatuto de país livre da gripe aviária de alta patogenicidade”, anunciou a DGAV.
DN/Lusa
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Portugal recuperou o estatuto de país livre da Gripe Aviária de Alta Patogenicidade (GAAP), após a implementação das medidas de controlo e erradicação dos focos, anunciou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

“Após a implementação das medidas de controlo e erradicação dos focos ocorridos em Portugal entre 2 de dezembro e 26 de dezembro de 2025, Portugal recuperou o estatuto de país livre da gripe aviária de alta patogenicidade”, segundo uma nota da DGAV.

A validação oficial do estatuto de país livre da gripe das aves é feita pela Organização Mundial para a Saúde Animal (WOAH).

Em abril, a DGAV já tinha levantado a obrigação de confinamento das aves, face à redução do número de casos, mas avisou que a gripe ainda não devia ter cessado.

De acordo com uma nota divulgada à data, na época 2025/2026 tinham-se confirmado 26 focos de infeção pelo vírus da gripe aviária.

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