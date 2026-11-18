“Em 2026, Portugal investiu 3,7 milhões de euros em fundos internacionais de ação climática”, afirmou a ministra, que nesta COP31, negoceia em nome da União Europeia o dossiê da transição justa, em articulação com o Brasil e a África do Sul.

“É com esse mesmo compromisso que anunciamos hoje, aqui na COP31, um contributo adicional de 3,2 milhões de euros, dos quais um milhão para o Fundo de Adaptação e um milhão destinados a solidariedade com a Ucrânia para o setor energético”, frisou a responsável portuguesa.

“Para Portugal, a cooperação internacional é essencial, com particular atenção aos países africanos de língua oficial portuguesa, apoiando a transição energética, a adaptação e o reforço de capacidades, através de instrumentos inovadores, como a reconversão de dívida em investimento climático”, frisou.

Maria da Graça Carvalho garantiu que o país “continuará firmemente empenhado em prosseguir uma ação climática ambiciosa e em contribuir, com medidas concretas, para o esforço coletivo que este desafio exige”.

A ministra do Ambiente vai ainda apresentar hoje o "Roteiro para a Transição dos Combustíveis Fósseis", considerando essencial "acelerar o abandono justo, ordenado e equitativo" dos combustíveis fósseis.

Segundo um comunicado hoje divulgado pelo Ministério do Ambiente e Energia, Portugal considera essencial "reforçar a segurança energética e garantir o cumprimento dos objetivos nacionais de descarbonização e de neutralidade climática até 2045".

Segundo o comunicado, a iniciativa reflete a determinação do Governo "em acelerar a eletrificação da economia e reduzir a dependência do petróleo e do gás natural, particularmente nos transportes, na indústria e nos edifícios".

O roteiro pretende consolidar os progressos já alcançados, avaliar os instrumentos existentes e identificar medidas adicionais que permitam acelerar a transição energética, "com custos acessíveis para as famílias e competitivos para as empresas".

Mais tarde, a ministra vai participar no evento ministerial de alto nível da Aliança Internacional para a Resiliência à Seca (IDRA), dedicado ao reforço da cooperação internacional na prevenção e resposta aos impactos da seca e preside a reunião promovida por Portugal com representantes dos Estados-Membros do Sul da União Europeia para analisar o impacto do Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) aplicado ao transporte marítimo nos portos europeus.

Miguel Mâncio, da agência Lusa, que viajou para Antália a convite da Agência para o Clima