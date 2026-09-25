Porto. Pedro Duarte recusa abrir exceções à proibição de pesados na VCI

O presidente da Câmara do Porto disse esta sexta-feira, 25 de setembro, não poder abrir exceções à proibição de camiões sem destino às cidades do Porto ou de Vila Nova de Gaia na Via de Cintura Interna (VCI) porque todas elas são legítimas.

“Nós não podemos começar a abrir exceções porque todas elas são legítimas. E, portanto, qualquer empresa que eventualmente não possa agora atravessar a cidade do Porto pelo centro da cidade, como acontecia, sente-se eventualmente prejudicada e se apelar a uma exceção nós voltaríamos ao mesmo”, considerou Pedro Duarte no final da reunião do Conselho Metropolitano do Porto, ao qual também preside.

Esta posição do autarca, eleito pelo PSD/CDS-PP/IL, surge depois de questionado pelos jornalistas sobre o pedido de exceção na VCI para os camiões com origem ou destino no Porto de Leixões, em Matosinhos, feito pela Comunidade Portuária de Leixões.

Dizendo compreender que haja um conjunto de setores particulares que podem achar que esta medida lhes traz constrangimentos, o social-democrata referiu que quem está à frente de uma câmara e de uma área metropolitana, como é o seu caso, tem de defender o interesse público.

“E, portanto, olhar para aquilo que é o interesse público, respeitando e tentando acomodar o mais possível os interesses particulares, que são importantes para a região, e os interesses económicos de quem circula nesta zona, designadamente com acesso ao Porto de Leixões, mas olhando para o interesse público”, frisou.

Pedro Duarte apontou que, para si, não há qualquer hesitação de que o interesse público o obriga a que esta medida não tenha uma exceção dessa natureza.

Além disso, o autarca confessou acreditar que, no curto prazo, as empresas irão perceber que ir pela Circular Regional Exterior do Porto (CREP) não lhes traz custos adicionais porque, se calhar, o custo de combustível no para-arranca da VCI é muito superior ao de ter de dar uma volta de 10 ou 15 quilómetros pela CREP onde podem circular a uma “velocidade cruzeiro”.

“E, portanto, acho que talvez não haja necessidade de estarmos a fazer um drama com aqueles camiões que têm agora de circular ou circundar a cidade do Porto, porque é disso que estamos a falar. No fundo, é tirar do centro da cidade do Porto um tráfego de camiões que não existe em nenhuma cidade evoluída do mundo”, apontou.

A 15 de setembro entrou em vigor a proibição de veículos pesados sem destino às cidades do Porto ou de Vila Nova de Gaia na Via de Cintura Interna (VCI) entre as 07:00 e as 21:00 dos dias úteis.

Esta medida, que pretende aliviar o trânsito nesta artéria, aplica-se a veículos de mercadorias com peso bruto superior a 3.500 quilos, três ou mais eixos e altura igual ou superior a 1,1 metros, medida na vertical do primeiro eixo.