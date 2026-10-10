Polícia Marítima resgata 102 migrantes ao largo da Grécia

A Polícia Marítima portuguesa resgatou, na sexta-feira, 9 de outubro, um total de 102 migrantes que viajavam a bordo de duas embarcações a sul da Grécia. A intervenção decorreu a cerca de 57 quilómetros a sul da ilha de Gavdos, no âmbito da missão "Joint Operation (JO) Greece 2026".

O alerta partiu das autoridades helénicas, que solicitaram a colaboração dos operacionais portugueses após a localização das embarcações. Entre os resgatados contam-se 91 homens, 10 mulheres e uma criança, segundo comunicado enviado às redações. De acordo com as informações recolhidas no local, todos os ocupantes apresentavam bom estado físico, não tendo sido necessária qualquer assistência médica de emergência.