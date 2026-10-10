Imagem do momento do resgate.
Imagem do momento do resgate.Polícia Marítima
Sociedade

Polícia Marítima resgata 102 migrantes ao largo da Grécia

Operação decorreu a sul da ilha de Gavdos no âmbito da missão europeia coordenada pela Frontex, sem registo de feridos entre os ocupantes.
Ricardo Simões Ferreira
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A Polícia Marítima portuguesa resgatou, na sexta-feira, 9 de outubro, um total de 102 migrantes que viajavam a bordo de duas embarcações a sul da Grécia. A intervenção decorreu a cerca de 57 quilómetros a sul da ilha de Gavdos, no âmbito da missão "Joint Operation (JO) Greece 2026".

O alerta partiu das autoridades helénicas, que solicitaram a colaboração dos operacionais portugueses após a localização das embarcações. Entre os resgatados contam-se 91 homens, 10 mulheres e uma criança, segundo comunicado enviado às redações. De acordo com as informações recolhidas no local, todos os ocupantes apresentavam bom estado físico, não tendo sido necessária qualquer assistência médica de emergência.

Polícia Marítima

Após o salvamento, as pessoas resgatadas foram transferidas em segurança para a ilha de Creta com o apoio de embarcações operadas pela Guarda Costeira Grega (HCG).

A presença da Polícia Marítima na região insere-se no quadro operacional da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex). A missão visa reforçar o controlo e a vigilância da fronteira externa da União Europeia, garantindo simultaneamente capacidade de resposta rápida a situações de emergência e salvaguarda da vida humana no mar.

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