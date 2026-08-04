Polícia Marítima identifica autor de fotografias de banhistas em praia de Aljezur

Elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos identificaram um homem de 68 anos e nacionalidade espanhola que se encontrava a tirar fotografias a banhistas sem consentimento dos mesmos na praia de Monte Clérigo, no concelho de Aljezur. A identificação ocorreu no passado sábado, mas informada em comunicado às redações esta noite, 04 de agosto.Os elementos policiais deslocaram-se ao local na sequência de um alerta recebido pelas 19h00, através da GNR, a informar para um homem retido por populares por se encontrar a tirar fotografias. As pessoas fotografadas eram sobretudo mulheres e crianças."A Polícia Marítima constatou que a quase totalidade das fotografias expunha partes de corpos femininos, tendo identificado o autor das mesmas, como medida cautelar e de polícia. As fotografias foram apreendidas como meio de prova e elaborado o respetivo auto de notícia, remetido posteriormente ao Ministério Público", explicou a Polícia Marítima num comunicado enviado às redações.De acordo com a mesma força de autoridade, até ao momento não foram formalizadas queixas por parte das 12 visadas, com idades entre os 21 e os 38 anos, e do visado de 43 anos..Reabertas a banhos as praias do Inatel e dos Pescadores em Albufeira