Reabertas a banhos as praias do Inatel e dos Pescadores em Albufeira

As praias do Inatel e dos Pescadores, em Albufeira, foram esta sexta-feira, 15 de maio, reabertas a banhos, pondo fim à interdição que vigorava desde terça-feira devido a uma descarga de águas residuais para o mar, disse o capitão do porto de Portimão.Em declarações à Lusa, Eduardo Pousadas Godinho disse que as autoridades de saúde comunicaram esta sexta-feira cerca das 11h00 o fim da interdição a banhos, na sequência de análises que revelaram a inexistência de valores de contaminação prejudiciais para a saúde.Fonte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) acrescentou à Lusa que se encontram “reunidas as condições para levantar o desaconselhamento a banhos”, coincidindo com o dia de arranque oficial da época balnear em Albufeira.Na terça-feira, a Câmara de Albufeira indicou que a interdição foi determinada pela APA, após informação remetida pela Administração Regional de Saúde sobre “mais uma rotura detetada”, no domingo, na conduta da Estação Elevatória de Águas Residuais (ETAR).O município afirmou na ocasião que a Águas do Algarve, responsável pela gestão do sistema multimunicipal de saneamento, já tinha concluído os trabalhos de reparação e que o caudal ficara estabilizado na noite de domingo, altura em que “cessou o encaminhamento temporário de águas residuais para o meio recetor”.A autarquia do distrito de Faro acrescentou que foram também implementadas “várias medidas complementares de mitigação e desinfeção do efluente encaminhado para o mar”..Praias do Inatel e dos Pescadores em Albufeira interditadas devido a descarga de águas residuais