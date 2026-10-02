Polícia Marítima apreende cerca de 580 quilos de droga na zona do Carvalhal, em Grândola

A Polícia Marítima apreendeu 12 fardos com cerca de 580 quilogramas de produto suspeito de ser estupefaciente, na zona do Carvalhal, no concelho de Grândola, ao longo dos últimos dias.

Os elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Setúbal localizaram vários fardos numa área de praia durante ações de patrulhamento e vigilância costeira, "tendo sido estabelecido um dispositivo de busca e reconhecimento da faixa costeira, com o objetivo de localizar outros volumes ou elementos com eventual interesse para a investigação", indica um comunicado publicado no site da Autoridade Marítima Nacional.

Entretanto a área de busca foi progressivamente alargada, o que resultou na apreensão de 12 fardos com aproximadamente 580 quilos, "tendo sido adotados os procedimentos de preservação, recolha e apreensão do produto, com o apoio de elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Sines".

As ações de busca no litoral prosseguem, mantendo-se no terreno o dispositivo da Polícia Marítima para deteção de material que possa ter dado à costa ou encontrar-se disperso na área.

​Os factos foram comunicados à autoridade judiciária competente, que passou a dirigir a investigação, "com vista ao apuramento da proveniência, das circunstâncias associadas ao aparecimento do produto e à identificação de eventuais intervenientes".​