Polícia Judiciária faz buscas na Ordem dos Médicos em Lisboa
Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Polícia Judiciária faz buscas na Ordem dos Médicos em Lisboa

Em causa “podem estar contratos por ajuste direto superiores a 300 mil euros” feitos entre 2017 e 2021.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Polícia Judiciária realizou buscas na terça-feira, 10 de fevereiro, nas instalações da Ordem dos Médicos (OM) em Lisboa, que entregou toda a documentação solicitada.

Fonte oficial da OM disse esta quarta-feira à agência Lusa que as buscas foram realizadas na sequência de uma denúncia anónima que “nada tem a ver com o atual mandato”.

“A Ordem dos Médicos entregou à Polícia Judiciária toda a documentação solicitada, não tendo mais nada a dizer sobre esta questão”, referiu a mesma fonte.

O jornal Expresso, que avançou com a notícia, escreve que em causa “podem estar contratos por ajuste direto superiores a 300 mil euros” feitos entre 2017 e 2021.

Polícia Judiciária
Ordem dos Médicos
Buscas

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt