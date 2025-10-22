Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mural de homenagem a Odair Moniz no Bairro do Zambujal
Mural de homenagem a Odair Moniz no Bairro do ZambujalJOSÉ SENA GOULÃO/LUSA
Sociedade

Julgamento. Polícia acusado de matar Odair Moniz pede desculpa à família da vítima, mas acredita que estava a ser ameaçado com uma faca

O agente da PSP disse não concordar com os factos descritos na acusação do Ministério Público. "Se eu não fosse questionado tantas vezes sobre a faca, para mim não haveria qualquer dúvida".
Publicado a

O polícia acusado de matar Odair Moniz disse esta quarta-feira (22 de outubro), no julgamento, que acreditou que a vítima estava a ameaçá-lo com uma faca quando a atingiu a tiro em 21 de outubro de 2024, na Cova da Moura, Amadora.

"Se eu não fosse questionado tantas vezes sobre a faca, para mim não haveria qualquer dúvida", afirmou Bruno Pinto, de 28 anos, no Tribunal Central Criminal de Sintra.

Embora a acusação do Ministério Público não refira qualquer ameaça com uma faca por parte de Odair Moniz, o arguido insistiu que viu uma lâmina na zona da cintura do cidadão cabo-verdiano, de 43 anos e residente no Bairro do Zambujal, também no concelho da Amadora.

O agente da PSP começou por pedir desculpa, no início do julgamento, aos familiares e amigos do cidadão cabo-verdiano, morto a tiro em 21 de outubro de 2024 na Cova da Moura, Amadora.

"Gostaria de pedir desculpa à família e aos amigos, acredito que não seja fácil para ninguém", afirmou comovido Bruno Pinto, de 28 anos, no Tribunal Central Criminal de Sintra.

O polícia acrescentou, no entanto, não concordar com os factos descritos na acusação do Ministério Público e pretender, ao longo do dia, apresentar a sua versão dos acontecimentos.

A acusação descreve que Odair Moniz, de 43 anos e residente no Bairro do Zambujal (Amadora), foi atingindo com dois projéteis - um primeiro na zona do tórax, disparado a entre 20 e 50 centímetros de distância; e um segundo na zona da virilha, disparado a entre 75 centímetros e um metro de distância.

Segundo o despacho, datado de 29 de janeiro de 2025, o incidente aconteceu depois de o cidadão ter tentado fugir à PSP e resistido à detenção, não se tendo verificado qualquer ameaça com recurso a arma branca.

Bruno Pinto incorre numa pena de oito a 16 anos de prisão.

Mural de homenagem a Odair Moniz no Bairro do Zambujal
Odair Moniz. Polícia que matou vai “explicar tudo, passo a passo”
Mural de homenagem a Odair Moniz no Bairro do Zambujal
Morte de Odair Moniz: uma faca talvez plantada não se sabe por quem e um auto de notícia a várias mãos
Odair Moniz
Julgamento
Diário de Notícias
www.dn.pt