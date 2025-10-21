Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A 26 de outubro de 2024 uma manifestação, pedindo justiça para Odair Moniz, juntou milhares de pessoas na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Um ano depois, o agente que o matou vai contar a sua versão em tribunal.
Sociedade

Odair Moniz. Polícia que matou vai “explicar tudo, passo a passo”

O julgamento de Bruno Pinto, o agente da PSP que há um ano baleou mortalmente Odair Moniz, inicia-se esta quarta-feira. Acusado de homicídio, vai tentar convencer o tribunal de que os dois disparos que efetuou se justificam com legítima defesa. As imagens de videovigilância deverão ter um papel central na prova.
morte de odair moniz
Polícia de Segurança Pública - PSP
Justiça
videovigilância
