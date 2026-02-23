Poeiras do Saara vão afetar Portugal continental esta terça-feira

Para esta terça-feira, 24 de fevereiro, prevê-se a chegada a Portugal continental de poeiras com origem no deserto do Saara, no norte de África, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).O transporte de poeiras irá afetar primeiro o arquipélago da Madeira esta segunda-feira (23), dirigindo-se depois ao território continental, "progredindo gradualmente de sul para norte, inseridas num fluxo de sul, definido pelo anticiclone localizado sobre a Península Ibérica e pela aproximação de uma superfície frontal fria ao continente".Um dos efeitos visíveis das poeiras em suspensão tem a ver com a alteração da cor do céu, "pois encontram-se normalmente em níveis mais elevados quando longe da origem", explica o IPMA, referindo que será "mais provável que ocorra a deposição húmida de poeiras", como consequência da chuva prevista a partir do final desta terça-feira em Portugal continental.O IPMA alerta ainda para a possibilidade de "implicações na qualidade do ar e impactos na saúde". Nesse sentido, é sugerido que sejam seguidas as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS). Idosos, crianças e doentes crónicos (com problemas respiratórios, principalmente asma, e do foro cardiovascular) devem, se possível, permanecer em casa com as janelas fechadas.A população em geral "deve evitar os esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes", indica a DGS. .Como as poeiras do Saara podem ajudar os solos agrícolas: “Não trazem só riscos, mas também um grande potencial”.DGS recomenda que população com problemas respiratórios fique em casa devido a poeiras do Norte de África