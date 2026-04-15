Marcha pela Vida juntou centenas de pessoas, que se concentraram junto à Assembleia da República.
Marcha pela Vida juntou centenas de pessoas, que se concentraram junto à Assembleia da República.António Pedro Santos / Lusa
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PJ investiga se há cúmplices no ataque à Marcha pela Vida. Detido é militante do PS

As autoridades estão a analisar provas e a ouvir testemunhas para perceber se foi a ação de um “lobo solitário” ou se mais pessoas participaram na preparação e no ataque.
Amanda Lima
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