Operação foi conjunta.
Operação foi conjunta.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

PJ investiga se cocaína apreendida no mar foi enviada por grupo sul-americano

Informação partilhada levou a que autoridades portuguesas e espanholas soubessem exatamente onde estava a droga transportada por um navio porta-contentor no Atlântico.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Polícia Judiciária
PJ
Marinha
cocaína
Força Aérea
edição impressa
apreensão de cocaína
Atlântico
Criminalidade organizada
Diário de Notícias
www.dn.pt