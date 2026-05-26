PJ investiga duas possíveis violações na Queima das Fitas de Coimbra

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar duas queixas de violação que terão ocorrido durante a noite de segunda-feira, 25 de maio, durante a Queima das Fitas de Coimbra, avança a Lusa, que cita fonte da Diretoria do Centro.Segundo a mesma fonte, a PJ recebeu duas participações distintas de denúncia de violação durante a noite de segunda-feira, sendo ambas as alegadas vítimas do sexo feminino.O Diário de Coimbra avançou esta terça-feira que duas jovens apresentaram queixas às autoridades por violação nas imediações da Praça da Canção, onde decorrem os concertos da Queima das Fitas.