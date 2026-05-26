PJ investiga duas possíveis violações na Queima das Fitas de Coimbra
FOTO: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

PJ investiga duas possíveis violações na Queima das Fitas de Coimbra

PJ recebeu duas participações distintas de denúncia de violação durante a noite de segunda-feira, sendo ambas as alegadas vítimas do sexo feminino.
David Pereira
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A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar duas queixas de violação que terão ocorrido durante a noite de segunda-feira, 25 de maio, durante a Queima das Fitas de Coimbra, avança a Lusa, que cita fonte da Diretoria do Centro.

Segundo a mesma fonte, a PJ recebeu duas participações distintas de denúncia de violação durante a noite de segunda-feira, sendo ambas as alegadas vítimas do sexo feminino.

O Diário de Coimbra avançou esta terça-feira que duas jovens apresentaram queixas às autoridades por violação nas imediações da Praça da Canção, onde decorrem os concertos da Queima das Fitas.

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