PJ faz buscas na Câmara de Mortágua

A Polícia Judiciária realziou esta quarta-feira, 17 de dezembro, buscas na Câmara Municipal de Mortágua e numa empresa. De acordo com um couicado enviado às redações, as diligências estão relacionadas com uma investigação de eventual prática de crimes de prevaricação e participação económica em negócio."Em causa estão procedimentos adotados em processos de contratação pública", diz a PJ, que prosseguirá a investigação, "procedendo à análise da prova entretanto recolhida, de natureza documental e digital, com vista ao apuramento integral das eventuais condutas criminosas, do seu alcance e à célere conclusão do inquérito".