Sociedade
PJ faz buscas na Câmara de Matosinhos devido a serviços de assessoria de imprensa
O município prestou toda a colaboração solicitada e disponibilizou a documentação requerida, assinalou a autarquia do distrito do Porto, liderada pela socialista Luísa Salgueiro.
A Polícia Judiciária (PJ) fez estas quinta-feira, 5 de novembro, buscas na Câmara de Matosinhos no âmbito de um inquérito em curso relativamente a serviços de assessoria de imprensa, confirmou esta autarquia.
“A Câmara Municipal de Matosinhos confirma que a Polícia Judiciária esteve nas instalações municipais”, referiu a autarquia do distrito do Porto, liderada pela socialista Luísa Salgueiro, depois de questionada pela Lusa.
O município prestou toda a colaboração solicitada e disponibilizou a documentação requerida, assinalou.
“A câmara considera que este tipo de diligências é comum na administração pública”, apontou.