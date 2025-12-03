Lisboa. PJ detém três elementos dos Bombeiros do Beato e Penha de França

Três elementos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários (AHBVBPF) do Beato e Penha de França, em Lisboa, foram detidos esta quarta-feira, 3 de dezembro, pelo PJ por suspeitas de desvio de verbas pertencentes àquele organismo e de uso indevido de viatura de serviço em benefício pessoal.Os suspeitos - que incluem o Comandante, Vice-Presidente, Tesoureira e um elemento da corporação de bombeiros - encontram-se indiciados da prática dos crimes de peculato, abuso de poder e ainda de peculato de uso.Segundo uma nota da Polícia Judiciária, no âmbito da operação “Rescaldo” investigam-se factos relacionados com "o desvio de verbas transferidas e/ou depositadas nas contas bancárias de um conjunto restrito de elementos daquela corporação, sendo ainda investigado, o uso indevido de viatura de serviço, para fins contrários aos que se destina e em benefício do comandante da Associação Humanitária e dos elementos do seu agregado familiar".Foram cumpridos três mandados de busca domiciliária e um mandado de busca não domiciliária de que resultaram a constituição de quatro arguidos e detenção dos três suspeitos que serão presentes na quinta-feira, 4, às autoridades judiciárias com vista à aplicação das medidas de coação."Suspeita-se que o modus operandi praticado implicou o exercício de movimentos bancários com origem na conta da Associação Humanitária e cujo destino foram as contas tituladas pelos mesmos, através de transferências e, ainda, depósitos diretos ao balcão, sob o alegado pretexto do reembolso de despesas e pagamento de ajudas de custo dos próprios ou de terceiros, também elementos da corporação", diz a PJ.Estas diligências seguem-se a uma anterior, em que foram cumpridos dois mandados de busca, "Não obstante a realização das primeiras diligências de recolha de elementos de prova", os visados "perpetuaram a atuação delituosa no âmbito do cumprimento das respetivas funções", explica a PJ, acrescentando que as investigações prosseguem..11 bombeiros voluntários do Fundão detidos por suspeita de abusos sexuais em "duvidosa praxe"