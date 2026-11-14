PJ detém pai e filho na Figueira da Foz por burla com criptomoedas no Brasil

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na zona da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, dois homens estrangeiros — pai e filho, de 54 e 29 anos — que eram procurados pelas autoridades judiciárias do Brasil pelos crimes de burla qualificada e associação criminosa. A operação foi levada a cabo através da Unidade de Informação Criminal da PJ.

De acordo com a investigação, os factos ocorreram entre 2017 e 2019 numa cidade do Estado de São Paulo. Os dois detidos, juntamente com um terceiro cúmplice, terão constituído uma associação criminosa dedicada a burlas relacionadas com investimentos fictícios em criptomoedas, divulga a PJ em comunicado enviado este sábado (14) às redações.

Ainda segundo esta nota, o esquema passou por aliciar pelo menos 15 vítimas com promessas de rendimentos mensais que podiam atingir os 15%. Para dar credibilidade ao negócio e captar mais capital, o grupo chegou a pagar alguns retornos numa fase inicial, mas interrompeu os pagamentos em 2019, deixando os investidores sem forma de reaver o dinheiro aplicado. No total, os prejuízos estimados ultrapassam os dois milhões de reais, o equivalente a cerca de 433 mil euros.

Enquanto preparavam a fuga do Brasil na posse dos lucros ilícitos, os suspeitos continuaram a contactar os lesados, apresentando falsas promessas de reembolso para ganhar tempo, diz ainda a PJ.

Pelos crimes de que são acusados, pai e filho incorrem numa pena que pode chegar aos oito anos de prisão. Após a detenção, foram presentes ao Tribunal da Relação de Coimbra, que determinou que ambos aguardem os trâmites do processo de extradição sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.