PJ detém jovem de 16 anos suspeito de provocar incêndio na Covilhã

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na segunda-feira, 21 de setembro, um jovem de 16 anos suspeito de ter provocado um incêndio florestal na Vila do Carvalho, no concelho da Covilhã, a 8 de agosto, anunciou esta terça-feira (22) a instituição em comunicado enviado à imprensa.

Segundo a PJ, o fogo terá sido ateado com um isqueiro, junto a uma praia fluvial, e consumiu cerca de 1500 metros quadrados de vegetação, incluindo herbáceas, giestas e carvalhoss.

O incêndio colocou habitações e outros bens em perigo, mas foi detetado atempadamente, evitando que atingisse maiores proporções. As chamas foram combatidas pelos Bombeiros Voluntários da Covilhã, com o apoio de um meio aéreo.

O jovem, que estava acompanhado por outros dois menores sem intervenção nos factos, será presente esta terça-feira (22) a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação. O inquérito é dirigido pelo DIAP de Castelo Branco.