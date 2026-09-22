Investigação é liderada pela Polícia Judiciária (PJ).
Investigação é liderada pela Polícia Judiciária (PJ). Foto: Arquivo Global Imagens
Sociedade

PJ detém jovem de 16 anos suspeito de provocar incêndio na Covilhã

Fogo terá sido ateado com um isqueiro em agosto, na Vila do Carvalho. As chamas consumiram cerca de 1500 metros quadrados de vegetação e colocaram habitações em perigo.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na segunda-feira, 21 de setembro, um jovem de 16 anos suspeito de ter provocado um incêndio florestal na Vila do Carvalho, no concelho da Covilhã, a 8 de agosto, anunciou esta terça-feira (22) a instituição em comunicado enviado à imprensa.

Segundo a PJ, o fogo terá sido ateado com um isqueiro, junto a uma praia fluvial, e consumiu cerca de 1500 metros quadrados de vegetação, incluindo herbáceas, giestas e carvalhoss.

O incêndio colocou habitações e outros bens em perigo, mas foi detetado atempadamente, evitando que atingisse maiores proporções. As chamas foram combatidas pelos Bombeiros Voluntários da Covilhã, com o apoio de um meio aéreo.

O jovem, que estava acompanhado por outros dois menores sem intervenção nos factos, será presente esta terça-feira (22) a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação. O inquérito é dirigido pelo DIAP de Castelo Branco.

Investigação é liderada pela Polícia Judiciária (PJ).
Incêndios. Detido suspeito de atear 17 fogos em Ponte da Barca
Investigação é liderada pela Polícia Judiciária (PJ).
Menor de 14 anos é suspeito de atear incêndios em Fafe nos últimos quatro anos por "revolta" e "frustação"
Sociedade
incêndio
Polícia Judiciária
Atualidade
Diário de Notícias
www.dn.pt