A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Lisboa, um homem suspeito de falsificar pinturas de renomados artistas plásticos portugueses e estrangeiros e apreendeu 23 falsificações, que se entrassem no mercado poderiam valor 150 mil euros, foi divulgado esta quinta-feira, 19 de novembro.

A operação “Traço Falso” esteve a cargo da Brigada de Investigação do Património Cultural da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ e levou à detenção na quarta-feira de um suspeito “fortemente indiciado” de utilizar a própria residência, em Lisboa, como atelier improvisado para reproduzir obras de autores como Joan Miró, Keith Haring, Nikias Skapinakis, Justino Alves, Bertina Lopes, António Sena e Noel, entre outros.

Apesar de não possuir qualquer formação artística, replicava não só a composição pictórica dos quadros, mas também as assinaturas dos respetivos autores, com o intuito de fazer passar as peças por originais, precisa aquela polícia.

A Judiciária adianta, em comunicado, que caso as falsificações encontradas tivessem sido escoadas no mercado como obras autênticas, o valor total da venda ascenderia aos 150 mil euros.

O detido vai ser ouvido em primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação.