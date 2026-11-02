PJ detém em Braga alegado burlão procurado pelo Vietname

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Braga um cidadão estrangeiro, de 56 anos, procurado internacionalmente pela Interpol a pedido das autoridades vietnamitas pela prática de um crime de burla, foi divulgado esta segunda-feira, 2 de novembro.

Detido por elementos da Diretoria do Norte, da PJ, o suspeito era alvo de um mandado de detenção e estava foragido à justiça há cerca de sete anos, encontrando-se a residir em Portugal desde 2019, adianta a Judiciária, em comunicado.

Segundo a mesma nota, o detido é suspeito de se ter apropriado de cerca de vinte milhões de euros de uma instituição bancária vietnamita, tendo fugido logo após o crime.

No Vietname, a moldura penal para este crime pode atingir os 20 anos de prisão efetiva, refere a PJ.

O homem, cuja nacionalidade não foi divulgada, foi ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Relação do Porto, tendo ficado sujeito à medida de coação de apresentações periódicas a órgão de policia criminal.