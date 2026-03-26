PJ detém 18 suspeitos por lucrarem 500 mil euros com contrafação de utilização de cartões de pagamento

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Cibercriminalidade e Criminalidade Tecnológica, deteve na quarta-feira, 25 de março, 18 indivíduos suspeitos e fortemente indiciados pela prática dos crimes de contrafação e utilização de cartões ou outros dispositivos de pagamento, falsidade informática e branqueamento de capitais.Entre os detidos estão 13 homens e cinco mulheres, com idades compreendidas entre os 23 e os 51 anos.Estas detenções foram feitas no âmbito da operação Swipe and Cash, realizada nas áreas urbanas da Grande Lisboa, Almada, Setúbal, Torres Vedras, Aveiro e Porto, onde foram cumpridos 22 mandados de busca domiciliária e não domiciliária.Esta investigação iniciou-se em novembro de 2025, na sequência de uma denúncia da Direção de Anti-Fraude e Regularizações (Pay Watch) da SIBS - Forward Payment Solutions, após detetar transações suspeitas, no valor de meio milhão de euros, no sistema de processamento de pagamentos eletrónicos. Essas transações tinham sido realizadas com cartões emitidos por entidades bancárias sobretudo do sudoeste asiático.A investigação levou à conclusão de que se tratavam de cartões contrafeitos, utilizados entre 26 e 31 de outubro de 2025 em terminais de pagamento automático (TPA) contratualizados por empresas estabelecidas em território nacional e por eles controladas.Neste esquema foram registadas cerca de 620 transações, no valor global de 1.892.691 euros, tendo na sua maioria bloqueadas atempadamente pela SIBS.Na prática, foram bem-sucedidas 128 transações, que permitiram aos suspeitos lucrarem mais de 500 mil euros. A PJ revela ter apreendido nesta operação três veículos automóveis, 17 mil euros em numerário, munições, coletes balísticos e produto estupefaciente. Foram ainda apreendidos leitores de cartões bancários (skimmers), cartões brancos (white cards), cartões diversos, diversos TPA’s, uma infraestrutura de branqueamento de capitais, diversas contas bancárias estrangeiras e cupões de criptoativos.Os suspeitos serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Loures para aplicação das adequadas medidas de coação