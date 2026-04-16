PJ apreende quase 700 mil euros de cofre bancário. Empresa suspeita de fraude

A Policia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira, 16 de abril, que apreendeu quase 700 mil euros de um cofre bancário de uma empresa de segurança privada no âmbito de uma investigação pela presumível prática dos crimes de associação criminosa, fraude contra a segurança social, fraude fiscal e falsidade informática.Em causa está a atuação de uma empresa do ramo da segurança privada, respetivos administradores e um terceiro elemento com funções ao nível da gestão de pessoal, os quais terão causado um prejuízo de milhões ao Estado. Segundo um comuncado da PJ, “recorrendo a um expediente fraudulento, estes vieram a camuflar o pagamento de trabalho suplementar prestado pelos seus colaboradores, subtraindo-o ao cumprimento das obrigações fiscais e contributivas, causando um prejuízo significativo ao erário público, que, no que respeita a contribuições para a Segurança Social, poderá ascender a mais de três milhões de euros”.No âmbito de uma operação levada a cabo pela Diretoria do Norte da PJ, foi apreendido numerário no montante de 686.355,00 euros, localizado no interior de um cofre bancário.A PJ recorda que numa fase anterior da investigação já haviam sido realizadas diversas buscas domiciliárias e não domiciliárias, das quais resultou a constituição de quatro arguidos, bem como a detenção de uma pessoa pela prática do crime de detenção de arma proibida. “Nessas diligências foram ainda apreendidos montantes significativos em numerário, material informático, designadamente smartphones, computadores portáteis e suportes de armazenamento digital, documentação diversa relacionada com a gestão de recursos humanos, incluindo mapas de horas e registos de trabalho, bem como uma arma de fogo e respetivas munições”, lê-se.“Com a apreensão agora efetuada, o valor global de numerário apreendido no âmbito dos autos ultrapassa um milhão de euros, o que vem reforçar os indícios já recolhidos quanto à dimensão da atividade ilícita em investigação”, remata a PJ.