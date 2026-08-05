PJ apreende cinco toneladas de cocaína em navio porta-contentores

Cinco quilos de cocaína foram apreendidos Polícia Judiciária (PJ) num navio porta-contentores em Portugal. A operação foi batizada de Skydrop e "desarticulou um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de droga no continente europeu". A investigação começou há poucos dias.A apreensão ocorreu na madrugada de terça-feira, 4 de agosto, com o navio abordado a cerca de 640 milhas náuticas de Lisboa, o equivalente a 1185 quilómetros. A embarcação foi acompanhada pela Marinha até ao porto de Sines, onde a droga foi retirada do porta-contentores.A operação, liderada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, contou com "estreita articulação e cooperação" com a Marinha e a Força Aérea portuguesa. O navio veio de um país da América Latina, ainda não informado exatamente qual.Na embarcação estavam dois cidadãos estrangeiros, "em situação clandestina e irregular", que foram detidos. Além da droga, foram apreendidos "vários objetos utilizados no processo de navegação, arremesso da droga ao mar e transporte da cocaína".Na sequência "de diligências de investigação desenvolvidas" durante a terça-feira, foi ainda identificado e detido" um elemento da tripulação, também estrangeiro, por fortes suspeitas de estar envolvido no esquema criminoso".A investigação foi realizada no quadro do MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre – Drugs). Houve cooperação policial internacional e em "estreita colaboração e articulação" com as autoridades policiais e judiciárias do Reino Unido (National Crime Agency) e Espanha (Policia Nacional).Uma conferência de imprensa será realizada esta tarde, pelas 15:00, na sede da PJ, em Lisboa.amanda.lima@dn.pt.PJ apreende mais de duas toneladas de cocaína e desmantela rede que introduzia droga na Europa por mar.PJ apreende 197 quilos de cocaína escondidos em casco de navio\n\n