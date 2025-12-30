PGR esclarece que Gouveia e Melo não é arguido e que investigação está na fase final

A Procuradoria Geral da República esclarece esta terça-feira, 30 de dezembro, que a investigação aos ajustes diretos na Marinha está na fase final e que Gouveia e Melo não é arguido. O esclarecimento é feito à Rádio Renascença e ao Público e surge na sequência da notícia divulgada na segunda-feira, 29, pela revista Sábado de que o Ministério Público de Almada está a investigar vários ajustes diretos aprovados pelo agora candidato presidencial enquanto comandante Naval da Marinha, entre 2017 e 2020.Confrontado com esta notícia, Gouveia e Melo disse na segunda-feira que nunca foi notificado, nem ouvido em nenhuma das qualidades, acrescentando que nem conhecia a existência do processo no DCIAP de Almada, tendo descoberto apenas pela Sábado."Se quiserem tirar dúvidas, por favor, chamem-me que eu vou tirar as dúvidas que forem necessárias sobre os meus procedimentos, sobre a forma como decidi, porque é que decidi de uma determinada maneira. Eu estou completamente tranquilo", disse."Eu sou totalmente transparente. Quem não deve, não teme. Se for notificado, vou responder. Nós não escondemos nada", afirmou, tendo levantado suspeitas acerca do timing para a divulgação desta notícia. "Como é que a 15 dias do fim do processo eleitoral aparece uma coisa de 2017 ou 2018. Não há uma coincidência? Acho essa coincidência muito estranha...", comentou, lamentando "insinuações à última hora". Questionado pelos jornalistas se considera que se trata de uma "notícia plantada", respondeu com uma pergunta: "Há dúvidas?"."Só ganhei o meu ordenado, nunca tive contactos com fornecedores", disse..“Não há nada a esconder”. Gouveia e Melo garante não ter tido ganhos com ajustes diretos