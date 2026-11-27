Perto de 100 serviços do fisco em vários pontos do país estiveram encerrados esta sexta-feira, 27 de novembro, durante a manhã, enquanto decorreu um plenário de trabalhadores em que 80% defenderam a marcação de greves, segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI).

Na reunião, que decorreu das 09:00 às 13:00, participaram “pelo menos 3.000 trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)”, fez saber em comunicado o STI, que convocou o plenário para discutir a melhoria das condições de trabalho e salariais no fisco.

Segundo uma contagem do STI feita ainda enquanto a reunião decorria, foram afetados serviços de Norte a Sul, como Braga, Chaves, Vila do Conde, Porto, Gondomar, Paredes, Aveiro, Viseu (incluindo a Loja do Cidadão), Castelo Branco, Leiria, Caldas da Rainha, Vila de Rei, Lisboa, Évora, Beja e Lagoa.

Para o STI, a mobilização dos profissionais do fisco para o plenário desta sexta-feira “levou ao encerramento de perto de uma centena de serviços em todo o país e terminou com um sinal claro de contestação ao Governo: 80% dos participantes numa votação defenderam que o sindicato avance rapidamente para a convocação de greves”.

O resultado da votação, salienta, “evidencia a dimensão do descontentamento perante a falta de respostas e de uma organização que dote a AT dos meios humanos e técnicos e das condições de trabalho de que precisa para combater eficazmente a evasão fiscal e aduaneira”.

Neste comunicado, o sindicato não adianta se a direção nacional avançará para paralisações.

O STI afirma que a dimensão da participação durante a manhã “teve reflexos imediatos no funcionamento da AT, com fortes constrangimentos no atendimento ao público” e vinca que nos serviços que se mantiveram abertos “foram assegurados apenas os serviços mínimos, sobretudo nas tesourarias”.

A reunião de trabalhadores desta sexta-feira decorreu ao abrigo do artigo 341.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que permite aos profissionais reunirem-se em horário laboral até 15 horas por ano, consideradas tempo de serviço efetivo.