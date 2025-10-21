Perseguição policial na Costa da Caparica acaba com suspeito ferido

Uma operação de vigilância de sete pessoas que estava a ser feita pela PSP terminou na Costa da Caparica (Almada) com a necessidade de serem disparados tiros para travar o grupo.De acordo com o site Notícias ao Minuto os elementos da PSP tiveram de pedir a intervenção de militares da GNR pois o grupo entrou numa área de jurisdição desta força de segurança.. Os sete elementos que estavam a ser vigiados seguiam numa carrinha com matrícula estrangeira e quando se aperceberam da presença de elementos das forças policiais tentaram fugir com o condutor a guiar em contramão.Para parar essa fuga, foram então disparados tiros, acabando um dos fugitivos por ser atingido e levado para o Hospital Garcia de Orta.A PSP, segundo a CNN Portugal, seguia a carrinha pois o grupo é suspeito de levar a cabo vários furtos em residências.