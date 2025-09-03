Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Pelo menos 10 desalojados em Lisboa após queda da fachada de prédio antigo
Reinaldo Rodrigues/Global Imagens
Pelo menos 10 desalojados em Lisboa após queda da fachada de prédio antigo

A queda da estrutura não causou vítimas, mas os habitantes de prédios vizinhos foram desalojados, uma vez que as suas casas ficaram sem condições de habitabilidade.
 Pelo menos 10 pessoas ficaram esta quarta-feira, 3 de setembro, desalojadas devido à queda da fachada lateral de um prédio antigo vizinho, na freguesia de São Vicente, em Lisboa, segundo os Sapadores Bombeiros.

A queda da estrutura não causou vítimas, mas os habitantes de prédios vizinhos foram desalojados, uma vez que as suas casas ficaram sem condições de habitabilidade.

O edifício antigo que ruiu, pelas 03:00, situa-se na rua do Sol à Graça e estava a ser recuperado.

Neste acidente estiveram 10 elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, apoiados por três viaturas

Parede de prédio ruiu em Campo de Ourique e atingiu um carro. No local, Moedas alertou as autoridades
Lisboa
Prédio

