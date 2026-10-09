Pedro Moura toma posse como diretor Nacional da PSP no dia 13 de outubro

Pedro Moura vai tomar posse como diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), no próximo dia 13 de outubro, às 19h00. A cerimónia terá lugar no Salão Nobre do ministério da Administração Interna e será presidida pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, e contará com a presença do ministro da Administração Interna, Luís Neves.

A informação consta de nota do governo enviada às redações, dando conta que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, aceitou a nomeação deste oficial para o cargo atualmente ocupado por Luís Carrilho.

O superintendente-chefe Pedro Moura, de 59 anos, exerce, desde 27 de maio de 2024 funções de coordenador-geral da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros do Sistema de Segurança Interna.

Formado em Ciências Policiais pela Escola Superior de Polícia, onde ingressou em 1987 e concluiu o 4.º curso de Formação de Oficiais de Polícia em junho de 1992. É ainda pós-graduado em Gestão Civil de Crises e concluiu o Curso de Estratégia e Direção Policial do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna.

Segundo se pode ler no documento do ministério da Administração Interna, o novo o diretor Nacional da PSP, recebeu 12 louvores ao longo da carreira, "incluindo duas medalhas de serviços distintos no grau de ouro e duas no grau de prata, a medalha de comportamento exemplar no grau de ouro e uma medalha de distintivo branco da Guardia Civil de Espanha".

No mesmo comunicado onde informa sobre a tomada de posse de Pedro Moura, o Governo "agradece ao diretor Nacional cessante, superintendente-chefe Luís Carrilho, a elevação institucional, o profissionalismo e a dedicação à missão de serviço público que desenvolveu, desejando-lhe sucesso nas funções que irá assumir no plano externo".

Luís Carrilho vai substituir Manuel Augusto Magina da Silva como oficial de Ligação do ministério da Administração Interna junto da embaixada de Portugal em Paris.