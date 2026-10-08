Superintendente Pedro Moura será o novo diretor nacional da PSP

O superintendente Pedro Moura será o novo diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, avançam esta quinta-feira, 8 de outubro, a SIC Notícias e o Correio da Manhã.

Pedro Moura, nascido há 59 anos em Almedina, Coimbra, vai substituir Luís Carrilho, que irá ocupar o cargo de Oficial de ligação em Paris, que por sua vez vai suceder a Magina da Silva.

O novo diretor nacional é formado em Ciências Policiais pela Escola Superior de Policia e pós-graduado em Gestão de Civil de Crises pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI) e ocupava o cargo de coordenador-geral da Unidade de Fronteiras e Estrangeiros desde a criação desta estrutura, em junho de 2024.

Pedro Moura concluiu o 4.º Curso de Formação de Oficiais de Polícia, em 30 de junho de 1992, e começou por comandar a esquadra de Abrantes, tendo depois transitado para o ensino na Escola de Prática de Polícia em Torres Novas e exercido as funções de oficial de ligação no ministério da Administração Interna.

Passou ainda pelo Comando Metropolitano de Porto e exerceu várias funções no Departamento de Armas e Explosivos, que liderou, assim como o Departamento de Operações, tendo ainda sido chefe do gabinete do Diretor Nacional. Pedro Moura soma ainda nomeações e representações internacionais na União Europeia e nas Nações Unidas e várias medalhas de serviços distintos.