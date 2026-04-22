O juiz desembargador Pedro Figueiredo está no cargo desde 2024, mas já tinha sido inspetor anteriormente.
O juiz desembargador Pedro Figueiredo está no cargo desde 2024, mas já tinha sido inspetor anteriormente. Leonardo Negrão
Sociedade

Pedro Figueiredo. IGAI abriu dez processos disciplinares e cinco inquéritos entre janeiro e março

Inspetor-geral analisa os 30 anos da instituição e os seus desafios. Paulo Figueiredo, que vem da magistratura, defende ser necessário que os polícias tenham mais formação sobre direitos humanos.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
PSP
Polícias
IGAI - Inspeção Geral da Administração Interna
edição impressa
esquadra do Rato
Inspetor-geral da IGAI
Esquadra do Bairro Alto

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt