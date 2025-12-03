Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Pedro das Neves, nascido na Covilhã, diz que "parou de contar" no número 1.300 as prisões que já visitou.
Pedro das Neves, nascido na Covilhã, diz que "parou de contar" no número 1.300 as prisões que já visitou.Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Pedro das Neves: “O desinvestimento que foi feito no sistema prisional vai ter impacto de curto e médio prazo na segurança pública”

É a partir de Portugal que são criadas tecnologias de última geração para melhorar prisões em todo o mundo. O DN conversou com o CEO da IPS Innovative Prison Systems, provavelmente o português que mais conhece estabelecimentos prisionais no mundo, sobre a situação em Portugal, o crime organizado, o extremismo violento e a necessidade de investir nas prisões para prevenir a violência no exterior.
Publicado a
Loading content, please wait...
Prisões
Sistema prisional
edição impressa
CEO
Diário de Notícias
www.dn.pt