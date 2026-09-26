Passe Ferroviário Verde pode ser usado nos serviços urbanos de Lisboa e Porto a partir de domingo

A partir deste domingo, 27 de setembro, o Passe Ferroviário Verde poderá ser usado nos serviços urbanos de Lisboa e do Porto da CP – Comboios de Portugal. Segundo avança o Ministério das Infraestruturas em comunicado, o seu alargamento à Fertagus está a ser operacionalizado e será anunciado oportunamente.

A medida, segundo o ministério tutelado por Miguel Pinto Luz, permite poupanças aos passageiros e uma simplificação dos títulos monomodais de transporte. Lembrando que este passe custa 20 euros mensais, realça que nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, os passageiros que se desloquem exclusivamente de comboio podem usar apenas o Passe Ferroviário Verde em vez do passe intermodal Navegante (Lisboa) ou Andante (Porto), "o que representa uma redução do custo mensal para metade".

Num comunicado anterior, datado de 21 de agosto, o Ministério das Infraestruturas dava dois exemplos concretos. Num dos casos, um passageiro com residência em Famalicão (fora da Área Metropolitana do Porto) e que trabalha na baixa do Porto (junto à estação de S, Bento) paga agora 60 euros por mês por dois títulos (40 euros do Andante+20 euros do Passe Ferroviário Verde), passando agora a poder usar apenas o passe ferroviário por 20 euros.

Noutra situação apresentada pelo ministério, um passageiro que viva em Monte Abraão (Sintra) e que trabalhe em Entrecampos (Lisboa) tem atualmente como opção o passe Navegante (40 euros) ou o passe da CP (32,35 euros), podendo a partir deste domingo escolher apenas o Passe Ferroviário Verde por 20 euros/mês.

De acordo com o ministério, esta é mais uma medida "para ajudar as famílias e reforçar o transporte sustentável e incentivar a deixar o automóvel em casa".

"É um passo decisivo, particularmente neste momento, para o reforço do uso do transporte público sustentável, para a simplificação tarifária e uma aposta clara numa política pública de transportes centrada nas pessoas”, afirma o Ministro das Infraestruturas e Habitação Miguel Pinto Luz num comunicado em que se realça o "sucesso" deste título de transporte, com a venda de 1 milhão e 400 mil passes desde outubro de 2024.

Com o Passe Ferroviário Verde um passageiro pode viajar por todas as linhas da CP, de norte a sul do país, à exceção do Alfa Pendular. No Intercidades é válido apenas em 2.ª classe e mediante reserva de lugar antecipada.